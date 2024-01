Guangzhou Hengyun Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Guangzhou Hengyun hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 10,92 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,06 Prozent, wobei Guangzhou Hengyun mit 10,86 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Hengyun liegt bei 27, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangzhou Hengyun derzeit bei 6,85 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,68 CNH, was einen Abstand von -2,48 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 6,9 CNH, was einer Differenz von -3,19 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guangzhou Hengyun eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Guangzhou Hengyun von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.