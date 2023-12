Guangzhou Hengyun Aktie: Ruhe bewahren!

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie von Guangzhou Hengyun als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Guangzhou Hengyun-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,42, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Mit einem Wert von 27,45 liegt das KGV von Guangzhou Hengyun auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 0.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Guangzhou Hengyun gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt ebenfalls eine negative Änderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Schließlich erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite bei 1,08 % liegt, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Relative Strength Index und fundamentaler Kriterien, während das Sentiment, Buzz und die Dividendenpolitik auf "Schlecht" eingestuft werden.