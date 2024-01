Guangzhou Hengyun Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Die Guangzhou Hengyun-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent, was 1,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist die Guangzhou Hengyun-Aktie derzeit einen Wert von 33,33 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Guangzhou Hengyun-Aktie beträgt derzeit 27. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" bei 0. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität und die Beachtung der Aktie durch Anleger haben zugenommen. Daher erhält die Guangzhou Hengyun-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.