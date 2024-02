Guangzhou Haige Communications Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Guangzhou Haige Communications-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 10,92 CNH gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,34 CNH, was einem Unterschied von +3,85 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,35 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,09 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Guangzhou Haige Communications für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Haige Communications bei 38 und befindet sich somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 0). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Guangzhou Haige Communications beträgt derzeit 1,2 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,19) liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zu Guangzhou Haige Communications wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen deutet auf eine insgesamt positive Anleger-Stimmung hin, weshalb die Einstufung "Gut" lautet.

Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Guangzhou Haige Communications.