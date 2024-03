Guangzhou Haige Communications Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Guangzhou Haige Communications hat in den letzten 12 Monaten eine sehr starke Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite bei 16,32 Prozent, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Selbst in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,36 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Guangzhou Haige Communications mit 28,68 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Guangzhou Haige Communications auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein positives Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,01 CNH, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 11,75 CNH (+6,72 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 11,3 CNH zeigt eine ähnliche positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Guangzhou Haige Communications auf Basis trendfolgender Indikatoren somit eine "Gut"-Bewertung.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz im Netz, zeigen jedoch eine weniger positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität im Netz ist schwach, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert auf dieser Basis.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Haige Communications bei einem Wert von 38 liegt. Dies liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Kommunikationsausrüstung" und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt sich also eine sehr starke Performance der Aktie von Guangzhou Haige Communications in den letzten 12 Monaten, sowohl auf technischer als auch auf fundamentaler Basis.