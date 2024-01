Guangzhou Haige Communications Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Haige Communications liegt bei 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 22,46 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien in der Kommunikationsausrüstungsbranche erzielt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Des Weiteren wird die technische Analyse betrachtet, wobei der 200-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von +18,98 Prozent und der 50-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von +4,47 Prozent aufweist, was zu einer gemischten Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Überverkauft-Bewertung auf 7-Tage-Basis und eine neutrale Bewertung auf 25-Tage-Basis, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für Guangzhou Haige Communications führt.

Guangzhou Haige Communications kaufen, halten oder verkaufen?

