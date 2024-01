Guangzhou Guangri Stock Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung und das Kommunikationsvolumen in den sozialen Medien haben sich bei Guangzhou Guangri Stock in den letzten vier Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guangzhou Guangri Stock liegt bei 64,71, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Zusätzlich zeigt der RSI25 einen Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Die Bewertung für diese Kategorie lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Aktienkurs von Guangzhou Guangri Stock derzeit 0,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. In den letzten 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0,13 Prozent, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat Guangzhou Guangri Stock in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von 14,93 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie 15 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Guangzhou Guangri Stock in Bezug auf Stimmung, RSI, technische Analyse und Branchenvergleich solide Bewertungen erhält und sich positiv entwickelt.