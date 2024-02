Guangzhou Guangri Stock Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Guangzhou Guangri Stock-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,38 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,47 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,19 CNH) weicht mit -1,95 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs (7,05 CNH) ab und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Guangzhou Guangri Stock besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer stand an sieben Tagen auf grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell gibt es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Guangzhou Guangri Stock insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangzhou Guangri Stock liegt bei 36,27 und führt somit zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,43 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basiert daher auf "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Guangzhou Guangri Stock in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,67 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -20,64 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +29,31 Prozent. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -19,44 Prozent unter der Performance von Guangzhou Guangri Stock, die um 28,11 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.