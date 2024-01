Guangzhou Guangri Stock Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Guangzhou Guangri Stock liegt bei 33,87, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,9 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Guangzhou Guangri Stock eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über die Guangzhou Guangri Stock. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses verzeichnet die Guangzhou Guangri Stock im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,14 Prozent, was 14,49 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,88 Prozent, und die Guangzhou Guangri Stock liegt aktuell 14,26 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.