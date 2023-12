Guangzhou Guangri Stock Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Guangzhou Guangri Stock zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,4 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 7,39 CNH liegt und somit einen Abstand von -0,14 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 7,39 CNH ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da die Differenz bei 0 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Guangzhou Guangri Stock weisen auf eine überwiegend positive Stimmung hin. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings ergibt die Auswertung von sieben Handelssignalen ein gemischtes Bild mit 2 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Guangzhou Guangri Stock bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangzhou Guangri Stock-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangzhou Guangri Stock weist auf eine Ausprägung von 34,88 hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,71, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.