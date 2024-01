Guangzhou Grandbuy Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Guangzhou GrandGut hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf ein positives Sentiment hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls positiv entwickelt, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guangzhou GrandGut derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 % liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou GrandGut liegt bei 112, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,98 % erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird.