Guangzhou Grandbuy Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass die Guangzhou GrandGut derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 6,78 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,77 CNH) um -0,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 6,46 CNH, was einer Abweichung von +4,8 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Guangzhou GrandGut derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,16 liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou GrandGut liegt bei 112, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou GrandGut gesprochen. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "Gut".