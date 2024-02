Guangzhou Grandbuy Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Guangzhou GrandGut wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Aspekten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou GrandGut derzeit auf einem Wert von 112 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Multiline-Einzelhandel" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Guangzhou GrandGut liegt derzeit bei 77,6 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 68,64 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur Rendite anderer Aktien aus der gleichen Branche hat Guangzhou GrandGut im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,63 Prozent erzielt, was 27,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Stimmung und die fundamentalen Aspekte für Guangzhou GrandGut derzeit nicht positiv sind, was zu einer schlechten Bewertung führt.