Guangzhou Grandbuy Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt an, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Im Fall von Guangzhou GrandGut liegt der Wert mit 112,34 etwa auf dem Durchschnittsniveau der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multiline-Einzelhandel" von 0. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Guangzhou GrandGut mit 0 Prozent momentan schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Stimmung rund um die Aktie spielen nicht nur Analysen aus Bankhäusern eine Rolle, sondern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Guangzhou GrandGut zeigt dabei starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Guangzhou GrandGut-Aktie ein Durchschnitt von 6,77 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 7,04 CNH, was einen Unterschied von +3,99 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt ein positives Bild, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält Guangzhou GrandGut insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Guangzhou Grandbuy-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Guangzhou Grandbuy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangzhou Grandbuy-Analyse.

Guangzhou Grandbuy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...