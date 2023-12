Guangzhou Grandbuy Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Dividende und das Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs sind wichtige Kennzahlen für Anleger. Die Dividendenrendite von Guangzhou GrandGut liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangzhou GrandGut-Aktie liegt bei 84, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,2, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität bezüglich der Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate für die Aktie von Guangzhou GrandGut. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou GrandGut liegt bei 112, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Guangzhou GrandGut von der Redaktion mehrere "Schlecht"-Bewertungen aufgrund der Dividendenpolitik, des RSI und des Sentiments im Netz. Daher sollten Anleger diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.