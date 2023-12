Guangzhou Grandbuy Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Guangzhou GrandGut-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, laut einer aktuellen technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 6,6 CNH liegt 2,37 Prozent unter dem GD200 (6,76 CNH), was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Dagegen beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 6,49 CNH. Dies führt zu einem Abstand von +1,69 Prozent und einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" betrachtet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 44,04 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,41 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung für die Guangzhou GrandGut-Aktie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -2,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" darstellt. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou GrandGut. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Basierend auf dieser Analyse ergibt sich insgesamt eine neutrale bis negative Bewertung für die Guangzhou GrandGut-Aktie.