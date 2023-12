Guangzhou Grandbuy Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt das KGV von Guangzhou GrandGut mit einem Wert von 112,34 auf ähnlichem Niveau. Dies entspricht dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,77 CNH für die Guangzhou GrandGut-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 7,04 CNH, was einem Unterschied von +3,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass der letzte Schlusskurs von 7,04 CNH über dem 50-Tages-Durchschnitt von 6,48 CNH liegt, was einer positiven Abweichung von +8,64 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die Guangzhou GrandGut-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Guangzhou GrandGut-Aktie als überverkauft betrachtet. Der RSI-Wert von 29 deutet darauf hin, dass die Aktie auf dieser Basis als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 29 signalisiert, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Gut" bewertet.

Der Aktienkurs von Guangzhou GrandGut hat im letzten Jahr eine Rendite von -22,98 Prozent erzielt, was 30,49 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich mit "Multiline-Einzelhandel" weist die Aktie eine Unterperformance von 25,62 Prozent auf. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt reflektieren die fundamentalen und technischen Analysen sowie der Relative Strength Index und der Branchenvergleich eine neutrale bis negative Einschätzung der Guangzhou GrandGut-Aktie.