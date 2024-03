Guangzhou Devotion Thermal Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die RSI-Analyse für Guangzhou Devotion Thermal zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 32,88 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 58,51 aufweist. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs von Guangzhou Devotion Thermal.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,69 Prozent erzielt, was 7,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -9,02 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Guangzhou Devotion Thermal liegt mit 2,08 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,16 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion als neutrales Investment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Guangzhou Devotion Thermal in den vergangenen Wochen kaum verändert. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Deshalb wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.