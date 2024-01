Guangzhou Devotion Thermal Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Der Aktienkurs von Guangzhou Devotion Thermal verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine beeindruckende Rendite von 25,62 Prozent. Dies stellt eine Überrendite von mehr als 26 Prozent dar. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" in den letzten 12 Monaten (von -0,01 Prozent) schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 25,63 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen in den letzten Monat im Vergleich zu anderen Zeiträumen keine signifikant höhere oder niedrigere Aufmerksamkeit erhalten hat. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 5,35 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,77 CNH liegt deutlich darüber (Unterschied +7,85 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,68 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,58 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Guangzhou Devotion Thermal derzeit eine Dividendenrendite von 2,31 % aus, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler") von 2,13 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,18 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt präsentiert sich die Aktie von Guangzhou Devotion Thermal in verschiedenen Bereichen als solide, was zu unterschiedlichen Ratings führt, aber insgesamt eine stabile Performance widerspiegelt.

Guangzhou Devotion Thermal kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Guangzhou Devotion Thermal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangzhou Devotion Thermal-Analyse.

Guangzhou Devotion Thermal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...