Guangzhou Devotion Thermal Aktie: Was noch aussteht!

Guangzhou Devotion Thermal: Fundamentale Daten und Analyse

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Devotion Thermal liegt bei 19,62, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ist daher neutral, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,03 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt lediglich 0,06 Prozent, wobei Guangzhou Devotion Thermal aktuell um 27,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um das Unternehmen konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Guangzhou Devotion Thermal derzeit knapp 0,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +6,36 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt positiv eingeschätzt wird.

Insgesamt ergibt sich aus den fundamentalen Daten, der Aktienkursentwicklung, dem Sentiment und der technischen Analyse eine neutrale bis positive Bewertung für Guangzhou Devotion Thermal.