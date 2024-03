Guangzhou Devotion Thermal Aktie: Wann tut sich was?

Guangzhou Devotion Thermal hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" eine Underperformance von -8,33 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit -8,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Guangzhou Devotion Thermal mit einem Wert von 13,87 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Guangzhou Devotion Thermal ist insgesamt besonders positiv, was durch Diskussionen in sozialen Medien und Foren bestätigt wird. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die Dividendenrendite für Guangzhou Devotion Thermal beträgt 2,08 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 2,16 Prozent. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.