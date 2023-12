Guangzhou Development Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Aktie der Guangzhou Development notiert mit einem Kurs von 5,49 CNH derzeit -1,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,65 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie der Guangzhou Development derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Beim RSI25 wird das Wertpapier dagegen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der positiven Stimmung in den sozialen Medien und des RSI eine "Gut"-Bewertung.