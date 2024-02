Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie: Das war ja klar …

Die Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical-Aktie wurde in einer technischen Analyse betrachtet, wobei der gleitende Durchschnitt dazu genutzt wurde, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 22,37 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 20,5 HKD liegt, was einem Unterschied von -8,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der Wert bei 20,71 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von -1,01 Prozent ist. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,44 Prozent erzielt, was 13,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -22,53 Prozent, wobei die Aktie aktuell 9,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 42,5 und der RSI25 bei 52,29, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Aktie verzeichnet werden, weshalb sie mit einem "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.