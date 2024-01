Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie: Der nächste große Wurf!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical liegt derzeit bei 7,18, was 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnete Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical eine Rendite von -4,31 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu erreichte die "Arzneimittel"-Branche eine mittlere Rendite von -16,46 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical mit 12,15 Prozent die Branche deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical mit einer Ausschüttung von 3,94 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,94 %), was einer Differenz von 0 Prozentpunkten entspricht. Daher wird derzeit eine "Neutral"-Einstufung abgeleitet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical eingestellt waren. Von insgesamt 12 positiven und einem negativen Tag gab es an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.