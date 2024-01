SK Telecom Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Aktienkurs von Sk Telecom verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,12 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche durchschnittlich um 7,45 Prozent, was bedeutet, dass Sk Telecom im Branchenvergleich um +1,67 Prozent outperformed hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,4 Prozent im vergangenen Jahr, wobei Sk Telecom 15,52 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird Sk Telecom in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Sk Telecom derzeit auf 46470,43 KRW, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 49150 KRW liegt. Dies führt zu einer Distanz von +5,77 Prozent zum GD200, was die Bewertung "Gut" ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 50321 KRW, was einer Distanz von -2,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der "Drahtlose Telekommunikationsdienste" ist Sk Telecom aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,78, was einem Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,05 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält Sk Telecom eine Empfehlung von "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Sk Telecom im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Drahtlose Telekommunikationsdienste" eine Dividendenrendite von 6,56 % auf, was 2,36 Prozentpunkte mehr ist als der branchenübliche Durchschnitt von 4,2 %. Aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns wird Sk Telecom auch in dieser Kategorie mit "Gut" eingestuft.