Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Pharmakonzern Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical bietet aktuell eine Dividendenrendite von 3,94 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 35,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50,44, was zu einem ähnlichen Ergebnis führt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Die Stimmung rund um die Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical-Aktie wird von Analysten als überwiegend negativ bewertet, auch die sozialen Medien spiegeln in den letzten Tagen vor allem negative Themen wider. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs derzeit bei 20,65 HKD liegt, was einen Abstand von -10,99 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) bei 23,2 HKD bedeutet. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 20,93 HKD führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical-Aktie als "Neutral".

