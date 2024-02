Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical mit 4,03 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger überwiegend positiv eingestellt sind.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical ergibt eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (für sieben Tage) als auch für den RSI25 (für 25 Tage). Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.