Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical liegt das KGV bei 6,82, was deutlich unter dem Branchenmittel von 20 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und wir stufen sie daher als "Gut"-Empfehlung ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical eine Rendite von 4,03 Prozent auf, was 1,32 Prozent über dem Branchenmittel von 2,71 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical bei 22,52 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 19,64 HKD beträgt. Dies führt zu einem Abstand von -12,79 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 20,79 HKD einen Abstand von -5,53 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical negative Ausprägungen aufweisen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die fundamentale und technische Analyse eine Bewertung als "Gut" bzw. "Schlecht" für Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical nahelegen, während die Sentiment- und Buzz-Analyse auf eine negative Einschätzung hinweist.