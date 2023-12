Guangzhou Baiyun Electric Equipment im Check!

Der Aktienkurs von Guangzhou Baiyun Electric Equipment verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,04 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor eine Überrendite von 38,77 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt bei -1,1 Prozent, wobei Guangzhou Baiyun Electric Equipment aktuell um 39,14 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Guangzhou Baiyun Electric Equipment anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 9,1 CNH liegt und der Kurs der Aktie (10,48 CNH) um +15,16 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 10,32 CNH, was einer Abweichung von +1,55 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangzhou Baiyun Electric Equipment liegt bei 65,13, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Guangzhou Baiyun Electric Equipment zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch nur eine geringfügige Abweichung von der Norm, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Schlecht" eingestuft, obwohl sie in der Rendite und technischen Analyse positiv abschneidet.