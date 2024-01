Guangzhou Baiyun Electric Equipment Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guangzhou Baiyun Electric Equipment eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Daher erhält Guangzhou Baiyun Electric Equipment eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Guangzhou Baiyun Electric Equipment derzeit auf 9,21 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 9,54 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 10,18 CNH, was einer Distanz von -6,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,04 Prozent erzielt, was 24,66 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt Guangzhou Baiyun Electric Equipment aktuell 24,57 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Guangzhou Baiyun Electric Equipment beträgt aktuell 64,63 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 63,6 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Neutral" bewertet.