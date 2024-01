Guangzhou Baiyun Electric Equipment Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Guangzhou Baiyun Electric Equipment verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,04 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Industrie" Sektor eine überdurchschnittliche Leistung von 24,44 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,74 Prozent, wobei Guangzhou Baiyun Electric Equipment aktuell 24,31 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Guangzhou Baiyun Electric Equipment bei 9,53 CNH, was einer Abweichung von -6,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Demnach wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Hingegen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage +3,7 Prozent, wodurch die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 37 und für die letzten 25 Tage 54,91, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Allerdings zeigen sich auch einige negative Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer Empfehlung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Aktie von Guangzhou Baiyun Electric Equipment auf verschiedenen Ebenen eine neutrale bis positive Tendenz.