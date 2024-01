Guangzhou Baiyun Electric Equipment Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangzhou Baiyun Electric Equipment-Aktie beträgt aktuell 13, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,61, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Guangzhou Baiyun Electric Equipment ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte und 1 gute Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Baiyun Electric Equipment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +7,95 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 10,26 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung in einem längeren Zeitraum ergibt eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.