Guangzhou Baiyun Electric Equipment Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit ermittelt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Guangzhou Baiyun Electric Equipment-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 80, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 51,48 weniger volatil als der RSI7. Dies ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt zu einer Neutral-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Guangzhou Baiyun Electric Equipment-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien desselben Sektors ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,04 Prozent erzielt, was 38,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut". Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,04 Prozent, wobei die Guangzhou Baiyun Electric Equipment-Aktie aktuell 39,09 Prozent über diesem Wert liegt.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangzhou Baiyun Electric Equipment-Aktie aktuell bei 9,11 CNH, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum Aktienkurs selbst liegt bei +8,45 Prozent. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 10,34 CNH vor, was zu einem Neutral-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Guangzhou Baiyun Electric Equipment-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Darüber hinaus wurden 6 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.