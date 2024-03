Guangzhou Baiyun Airport Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou Baiyun Airport war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine deutlichen Hinweise auf positive oder negative Themen, die von den Anlegern diskutiert wurden. Aufgrund dieser Kommunikation bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Guangzhou Baiyun Airport Aktie mit einem Wert von 76,71 als überkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Grundlage wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht" Bewertung des RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Guangzhou Baiyun Airport im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,43 Prozent erzielt, was 14,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -8,62 Prozent, wobei Guangzhou Baiyun Airport aktuell 20,81 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Guangzhou Baiyun Airport in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde deutlich weniger über Guangzhou Baiyun Airport diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.