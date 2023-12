Guangzhou Baiyun Airport Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert aktuell überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Eine Bewertung von Guangzhou Baiyun Airport basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 96,49 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 von 71,07 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Guangzhou Baiyun Airport wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit mehr Tagen, an denen negative Themen dominierten. Statistische Auswertungen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Guangzhou Baiyun Airport in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 0,91 Prozent stiegen, was zu einer Unterperformance von -29,84 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 28,22 Prozent deutlich schlechter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.