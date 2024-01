Guangzhou Baiyun Airport Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der Guangzhou Baiyun Airport-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,9 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,22 CNH liegt, was einer Abweichung von -28,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,41 CNH unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Einschätzung. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch negative Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen bei Guangzhou Baiyun Airport auf eine durchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,57 Prozent, was eine Underperformance von -38,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche bedeutet. Ebenso liegt die Rendite von Guangzhou Baiyun Airport 41,08 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.