Guangzhou Baiyun Airport Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

In den letzten vier Wochen gab es bei Guangzhou Baiyun Airport wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz, die Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien zulassen. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Guangzhou Baiyun Airport daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Baiyun Airport-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,08 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,13 CNH, was einem Unterschied von -16,14 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (9,72 CNH) wurde analysiert. Hier lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,22 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guangzhou Baiyun Airport-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus dieser einfachen Charttechnik-Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Guangzhou Baiyun Airport mit -29,43 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt die Rendite mit -10,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen bei der Einschätzung von Aktienkursen eine wichtige Rolle. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Guangzhou Baiyun Airport in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab drei konkret berechnete positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt muss Guangzhou Baiyun Airport daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.