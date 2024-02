Guangzhou Baiyun Airport Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Guangzhou Baiyun Airport ist laut Diskussionen in sozialen Medien insgesamt negativ. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen hat ergeben, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative und 2 positive Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Guangzhou Baiyun Airport als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 18,02. Auf Basis des RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie jedoch eine Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Rendite der Aktie von Guangzhou Baiyun Airport mit -34,83 Prozent um mehr als 19 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite im Bereich "Verkehrsinfrastruktur". Auch hier führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.