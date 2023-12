Guangzhou Baiyun Airport Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Guangzhou Baiyun Airport betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 96,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 77,78 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basiert auf der charttechnischen Entwicklung einer Aktie und dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Der gleitende Durchschnitt der Guangzhou Baiyun Airport-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 13,23 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,76 CNH liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (10,64 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,27 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Guangzhou Baiyun Airport wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Guangzhou Baiyun Airport wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.