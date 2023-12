Guangzhou Baiyun Airport Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung des Guangzhou Baiyun Airport wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger beurteilten die Aktie als gut, da überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Statistische Auswertungen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangzhou Baiyun Airport-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Baiyun Airport-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,32 CNH, wobei der letzte Schlusskurs bei 10,06 CNH liegt. Dies entspricht einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer schlechten Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Bewertung für die Guangzhou Baiyun Airport-Aktie aufgrund der Diskussionsintensität, der Rate der Stimmungsänderung, des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.