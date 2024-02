Guangzhou Automobile Group Ltd (H) Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Guangzhou Automobile-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 4,22 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,35 HKD liegt, was einer Differenz von -20,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,55 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,63 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guangzhou Automobile-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 20 hat, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu hat der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 51,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Guangzhou Automobile-Aktie.

Darüber hinaus wird auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zur Einschätzung der Aktie herangezogen. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Abnahme, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führte. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz um die Aktie.

Abschließend zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Guangzhou Automobile mit 7,16 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 2,03 Prozentpunkten bietet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.

