Guangzhou Automobile Group Ltd (H) Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Guangzhou Automobile schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile. Der Unterschied beträgt 1,79 Prozentpunkte (6,88 % gegenüber 5,09 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangzhou Automobile-Aktie hat einen Wert von 21. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich zum Wert des RSI auf 25-Tage Basis (49,12) liegt der RSI25 bei 49,12, was bedeutet, dass Guangzhou Automobile hier weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Guangzhou Automobile.

Verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche, erzielte Guangzhou Automobile in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,06 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -4,71 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,35 Prozent im Branchenvergleich für Guangzhou Automobile. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4 Prozent im letzten Jahr, wobei Guangzhou Automobile 31,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgende Analyse zeigt, dass der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Guangzhou Automobile-Aktie bei 4,42 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,63 HKD liegt, was einer Abweichung von -17,87 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,6 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (+0,83 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. In Summe wird Guangzhou Automobile auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.