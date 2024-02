Guangzhou Automobile Group Ltd (H) Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Guangzhou Automobile-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. In den letzten sieben Tagen herrschte eine positive Diskussion vor, während in den folgenden fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich das Sentiment in den letzten ein bis zwei Tagen verschlechtert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangzhou Automobile-Aktie liegt aktuell bei 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage geben ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,38 auf, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Zusätzlich verzeichnet die Dividendenrendite der Guangzhou Automobile-Aktie mit 7,16 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Basierend auf den Analysen des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der fundamentalen Kennzahlen erhält die Guangzhou Automobile-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.