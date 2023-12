Guangzhou Automobile Group Ltd (H) Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Der Aktienkurs von Guangzhou Automobile hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 45,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt -4,86 Prozent, und Guangzhou Automobile liegt derzeit 29,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Guangzhou Automobile waren. Während an zwei Tagen positive Themen überwiegen, dominierte an zehn Tagen die negative Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu der heutigen "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes zu Negativem bei Guangzhou Automobile festgestellt. Obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen zugenommen hat, wird die Veränderung im Sentiment als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Guangzhou Automobile derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,5 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,43 HKD liegt, was einer Abweichung von -23,78 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,65 HKD, was einer Abweichung von -6,03 Prozent entspricht.

Insgesamt wird Guangzhou Automobile aufgrund dieser Aspekte mit "Schlecht" bewertet.

