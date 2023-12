Guangzhou Automobile Group Ltd (H) Aktie: Kaum zu glauben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit. Im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt das KGV von Guangzhou Automobile bei 7,22, was 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als preisgünstig eingestuft und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schneidet Guangzhou Automobile ebenfalls gut ab, da die Dividende mit 6,88 % über dem Branchendurchschnitt von 5,11 % liegt.

Die Stimmung gegenüber der Aktie in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hinweist.

In der technischen Analyse ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 4,43 HKD, während der aktuelle Kurs bei 3,51 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 hingegen zeigt nur einen geringen Abstand, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt wird Guangzhou Automobile aufgrund der günstigen Fundamentaldaten, der hohen Dividende und der positiven Stimmung in den sozialen Medien gut bewertet, obwohl die technische Analyse gemischte Signale liefert.