Guangzhou Automobile Group Ltd (H) Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Stimmung in den sozialen Medien über Guangzhou Automobile war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die Anleger hatten insgesamt zwei positive und zehn negative Tage, und an zwei Tagen war die Stimmung unentschieden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Guangzhou Automobile daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guangzhou Automobile derzeit eine Rendite von 6,88 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Guangzhou Automobile mit -34,84 % um mehr als 44 % darunter. Auch im Branchenvergleich liegt die Rendite von -6,74 % deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Guangzhou Automobile ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 73,68, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 60,17 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators vergeben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Guangzhou Automobile Group Ltd (H)-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Guangzhou Automobile Group Ltd (H) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangzhou Automobile Group Ltd (H)-Analyse.

Guangzhou Automobile Group Ltd (H): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...