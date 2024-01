Guangxi Wuzhou Zhongheng Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie wird derzeit von verschiedenen technischen Indikatoren bewertet, die auf einen Abwärtstrend hindeuten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,59 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,46 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 2,65 CNH eine Abweichung von -7,17 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Ein weiterer Indikator, der Relative-Stärke-Index (RSI), zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine Überkauftheit der Aktie und führt daher zu einem "Schlecht"-Rating.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -2,08 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussion und Interaktion in sozialen Medien zeigt eine positive Stimmung in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie auf Basis der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine gemischte Bewertung, die auf mögliche Risiken hinweist.