Guangxi Wuzhou Zhongheng Aktie: Nächster Hammer kommt!

Sentiment und Buzz: Die Einschätzung einer Aktie kann durch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung berücksichtigt. Bei der Analyse zeigte Guangxi Wuzhou Zhongheng interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität änderte sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Guangxi Wuzhou Zhongheng mit -2,08 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,72 Prozent. Auch hier liegt Guangxi Wuzhou Zhongheng mit 4,79 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Guangxi Wuzhou Zhongheng von 2,76 CNH liegt mit +6,15 Prozent Entfernung vom GD200 (2,6 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,66 CNH auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,76 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Wir bewerten nun Guangxi Wuzhou Zhongheng anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 21,43 Punkten, was bedeutet, dass die Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Guangxi Wuzhou Zhongheng eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.