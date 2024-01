Guangxi Wuzhou Zhongheng Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben das Unternehmen Guangxi Wuzhou Zhongheng auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien über Guangxi Wuzhou Zhongheng diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "gute" Bewertung, basierend auf zwei konkret berechneten Signalen (2 "gut", 0 "schlecht). Insgesamt wird Guangxi Wuzhou Zhongheng hinsichtlich der Stimmung als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie bei 2,58 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,49 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "neutral" Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,63 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-5,32 Prozent). Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt wird Guangxi Wuzhou Zhongheng auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutral" Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Guangxi Wuzhou Zhongheng festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Guangxi Wuzhou Zhongheng im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,7 Prozent erzielt, was 3,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 0,06 Prozent, während Guangxi Wuzhou Zhongheng aktuell 5,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "schlechten" Rating bewertet.