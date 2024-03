Guangxi Wuzhou Zhongheng Aktie: Keine Panik!

Die Guangxi Wuzhou Zhongheng liegt derzeit mit einem Kurs von 2,26 CNH -3,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Guangxi Wuzhou Zhongheng mit -15,15 Prozent um mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,71 Prozent. Auch hier liegt Guangxi Wuzhou Zhongheng mit 3,56 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Guangxi Wuzhou Zhongheng im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen in Bezug auf Guangxi Wuzhou Zhongheng. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf analytischer Seite führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Wir bewerten nun Guangxi Wuzhou Zhongheng anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Guangxi Wuzhou Zhongheng liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 49,09, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält Guangxi Wuzhou Zhongheng also für den betrachteten Zeitraum eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Analyse des Anleger-Sentiments.